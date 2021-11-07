Hakkari'de, Türkkan'a tepki



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Bingöl'deki esnaf ziyaretinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren Tahir Gümren adlı şehit yakınına hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı protesto etti. Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman "Kimsenin aziz şehitlerimizi üzmeye hakkı yoktur. Siyasetçilerin toplumu birleştirici ve temiz bir dille konuşmaları gerekir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Gümren'in kulağına eğilerek küfür etmesi ile bir tepki de Hakkari'den geldi.

Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği de basın açıklaması ile Türkkan'ı protesto etti. Bulvar Caddesi'nde toplanan dernek üyeleri, ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı. Valilik binasının bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'ne gaziler ve şehit yakınları adına Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, açıklama yaptı.

'DERHAL MİLLETVEKİLİĞİNDEN İSTİFA ETMELİ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'nı istifaya çağıran Adıyaman şöyle konuştu:

"Herkes şunu unutmamalıdır ki; bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Şehit ve gazilerimizin kanları bu toprağa düştüğü an; onlar vatan oldular. Onlara öldü demeyiniz, onlar diridirler. Şehitler ölmez. Şehit aileleri de bu vatan uğruna kanlarını, canlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehit ve gazilerimizin emanetleriyiz. Bizlerle aynı hissiyatı paylaşan tüm vatanseverlere buradan selam gönderiyoruz. Özellikle bu vatanın geleceğine talip olan siyasetçilerin bunu böyle bilerek, konuşmaları temennimiz. Kimsenin aziz şehitlerimizi üzmeye hakkı yoktur. Siyasetçilerin toplumu birleştirici ve temiz bir dille konuşmaları gerekir. Daha şehit ailelerine bile nasıl konuşulacağını bilmeyen kişi, topluma karşı birleştirici bir dili nasıl kullanabilir? Bunun takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum. Bu kapsamda Lütfü Türkkan'a sesleniyoruz; eleştirilebilirsiniz, insanlar size tepki gösterebilir ama bunların hiçbiri sizin şehit yakınına arkadan koşarak sarılıp, sakinleştiriyormuş gibi görünüp, küfretmenizi haklı kılmaz ve bu durum sizin ne denli samimiyetsiz ve saygısız olduğunuzu gösterir. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine yaptığı küfrü, şehit ve gazi ailelerine yapılmış kabul ediyoruz, yapılan bu saygısızlığı nefretle kınıyoruz. Şehit ve gazi ailelerine küfür etme hadsizliğine ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve vekil istemiyoruz. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz.''DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-11-07 16:00:10



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