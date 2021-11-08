Hakkari’deki zincir marketler denetlendi

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Hakkari Belediyesi ekipleri kentte bulunan zincir marketleri denetledi.

Belediye ekipler; zincir marketlerdeki denetimlerinde, ürünlerin son tüketim tarihini ve aynı zamanda gıda ürünlerinin koku ile ambalaj incelemesini yaptı. Denetimleri sıklıkla sürdüren ekipler, vatandaşların sağlığı ile kimsenin oynamasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Yapılan denetimler esnasında bir zincir markette etli mamullerde bazı ürünlerin son kullanma tarihi geçtiği tespit edilerek imha edildi.

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