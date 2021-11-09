28 bin nüfuslu mahallenin yolu, 82 yıl sonra asfaltlandı



Behçet DALMAZYaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı 28 bin nüfuslu Esenyurt Mahallesi'nin yolu ilk kez asfaltla tanıştı. Mahallenin 82 yıllık geçmişi olduğunu belirten mahalle muhtarı Selim Genç, "11 kilometrelik yol ağından 2 kilometresi tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yıl da kalan yollar belediye tarafından asfaltlanır" dedi.

Yüksekova ilçesine bağlı 28 bin nüfuslu Esenyurt Mahallesi'nin 11 kilometrelik yolu kuruluşundan bu yana ilk kez asfaltla tanıştı. Bugüne kadar toprak yolu kullanan mahalleli, kaymakam ve belediye başkan vekiline teşekkür etti.

Mahalle muhtarı Selim Genç, Yüksekova'nın 1936 yılında, Esenyurt Mahallesi´nin de bu tarihten 3 yıl sonra kurulduğunu belirterek, "İlçemizin en kadim mahallelerinden biri de Esenyurt Mahallesi'dir. 82 yıllık bir tarihi olan mahallemizin yolu, tarihte ilk kez asfaltlandı. Bundan dolayı ilçe kaymakamı ve belediye başkan vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Daha önce toprak yolda ulaşım sağlanıyordu, yağış olduğunda çamurdan geçilmiyordu. 10 yıl önce mahalle yoluna parke taşı döşendi. Bu parke taşları da zamanla bozulunca ulaşım yine toprak yoldan sağlanıyordu. Şu an asfalt yapılıyor. 11 kilometrelik yol ağından 2 kilometresi tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yıl da kalan yollar belediye tarafından asfaltlanır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN

2021-11-09 09:56:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.