Hakkari'de, arazide 77 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında arazide 77 kilo eroin ve uyuşturucu yapımında kullanılan 20 litre asit anhidrit ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüksekova ilçesi kırsalında narkotik köpeğin de kullanıldığı operasyonda arazide atıl halde 3 çuval içerisinde 77 kilo eroin ile uyuşturucu yapımında kullanılan 20 litre asit anhidrit ele geçirildi. Bölgedeki arazi arama-tarama faaliyeti sürerken, ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-11-09 12:36:57
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