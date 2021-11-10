Şemdinli kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, iki farklı noktada gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıöğlu/Tütünlü8 Operasyonu kapsamında; 9 Kasım 2021 günü Şemdinli ilçesi kırsal alanındaki iki farklı noktada kayalık araziye gizlenmiş vaziyette; 12 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 4 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 600 gram kara barut, 1 adet teleferik sistemi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmat ve teleferik imha edilmiş olup; bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.