Yüksekova'da 187 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramatarama faaliyetinde 187 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ekipleri tarafından Yüksekova ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı arazi aramatarama faaliyetinde, 6 çuval içinde gizlenen 180 kilo eroin ve 7 kilo 100 gram afyon sakızı ele geçirildi. Bölgedeki faaliyet devam ederken, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-11-10 16:10:40



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