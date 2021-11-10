Hakkari kırsalında PKK'lı teröristlerin havan mühimmatı ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 120 milimetrelik 12 havan mühimmatı ve 81 milimetrelik 4 havan mühimmatı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 'Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-8' operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında arazide arama-tarama faaliyeti yapan ekipler, kayalık alana gizlenen 120 milimetrelik 12 havan mühimmatı, 81 milimetrelik 4 havan mühimmatı, 600 gram kara barut ve teleferik sistemi ele geçirdi. Mühimmat ve diğer malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-11-10 17:18:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.