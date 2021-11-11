

Mehmet ÖZKAN /HAKKARİ, (DHA)KENTTE 71'i doktor 730 personelin görev yaptığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde 1 yıl önce hizmete açılan anjiyografi ünitesi, daha önce tedavi için en yakın il Van'a gitmek zorunda kalan hastalar için büyük imkan sağladı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Haşim Tüner, "Komşu il Şırnak'ın yanı sıra komşu ülkeler İran ve Irak'tan da hasta kabul ediyoruz. Burada imkanlarımız çok iyi. En iyi cihazlar elimizde" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın desteği ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne yatırımlar sürüyor. Hastanede 172 yatak kapasitesi, 71'i doktor 730 kişilik personeli ile kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen hastalara hizmet veriliyor. Son teknoloji tıbbi cihazlar sayesinde kent tarihinde ilk olarak değerlendirilen birçok ameliyat da hastanede başarıyla yapıldı. Hastanenin 1 yıl önce açılan anjiyografi ünitesi ise daha önce en yakın il Van'a gitmek zorunda kalan hastalar için büyük imkan sağladı.

Kardiyoloji uzmanı Dr. Haşim Tüner, ünitede 1 yılda İran ve Irak'tan gelen hastalarla birlikte yaklaşık 700 hastaya müdahale edildiğini belirterek, "Hakkari ve ilçeleri, komşu il Şırnak'ın yanı sıra komşu ülkeler İran ve Irak'tan da hasta kabul ediyoruz. Burada imkanlarımız çok iyi. En iyi cihazlar elimizde. İstanbul ve Ankara'daki bir hastanede ne varsa burada da var. Anjiyografi ünitesi açılmadan önce hastalarımız Van'a sevk ediliyordu, artık böyle bir sorun kalmadı. Hastalarımıza burada anında müdahale ediyoruz. Ünitenin kurulması vatandaşlarımızın sağlığı için çok önemli bir adım. Bu yüzden hastane başhekimimize, sağlık müdürümüze ve sağlık bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Enes Alıç ise yurt dışından özellikle Irak ve İran'dan gelen hastaları da tedavi ettiklerini ve hizmetten çok memnun olunduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-11-11 09:45:10



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