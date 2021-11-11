Vali Akbıyık: “Hakkari'de 87 bin fidan dikeceğiz”

– 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Hakkari'de binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Hakkari'de binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dağıtım töreninde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Biz de Hakkari'de inşallah 87 bin fidan dikeceğiz. Hakkarimize hayırlı olsun. Daha yaşanabilir, daha güzel bir Hakkari için hep beraber çalışıyoruz” dedi.

Vali Akbıyık, “Burası aynı zamanda Depin sosyal tesis alanımız. Duvarlar, yapıldı, yollarımız çok güzel. Yukarıda seyir terasımız bitti. Önümüzdeki yaza burayı da bitirip seyir terasıyla birleştireceğiz. Buralar daha yeşil, daha güzel sosyal tesislerle, oyun alanlarıyla Hakkari'nin nefes alacağı bir yer olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, katılımcılar ve öğrenciler fidanları dikti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.