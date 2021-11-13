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Görevi başında kalp krizi geçirip şehit olan güvenlik korucusu törenle toprağa verildi

DHA

Görevi başında kalp krizi geçirip şehit olan güvenlik korucusu törenle toprağa verildi


Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirip şehit olan güvenlik korucusu Fazıl Sevinç (39), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Derecik ilçesinde güvenlik korucusu, evli ve 3 çocuk babası Fazıl Sevinç, dün akşam saatlerinde görevi başında kalp krizi geçirdi. Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevinç, buradaki müdahalesinin ardından ambulansla Hakkari'ye götürülürken, yolda şehit oldu.
Şehit Fazıl Sevinç için Derecik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, şehidin yakınları ve askerler katıldı. Şehidin 5 yaşındaki oğlu Muhammet Yasir, asker üniforması giyerek törene katıldı. Şehit güvenlik korucusu Sevinç'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da özgeçmişi okundu.
Yapılan duaların ardından şehit Sevinç´in cenazesi, Merkez Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Abdullah KAYA
2021-11-13 14:39:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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