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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık, engellilerin maçını izledi

İHA

Vali Akbıyık, engellilerin maçını izledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü ile Samsun Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü basketbol maçını izledi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde 2. Lig’de mücadele eden Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bugün Gençlik Spor Salonunda Samsun Çarşamba Basketbol Takımını ağırladı. Müsabakayı Vali İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, siyasi partilerin il temsilcileri, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şükrüye Tatlı ve sporseverler izledi.
Kıyasıya oynanan müsabakadan Samsun ekibi galip ayrıldı.
Maç öncesi iki engelliye getirilen akülü sandalyeleri Vali İdris Akbıyık teslim etti.

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