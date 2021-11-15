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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’deki “Sere Solan Parkı” hizmete açıldı

İHA

Hakkari’deki “Sere Solan Parkı” hizmete açıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte “Sere Solan Parkı”nın açılışını gerçekleştirdi.
İl Özel İdaresince hazırlanan projeyle Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesinin destekleriyle yapımı tamamlanan “Sere Solan Parkı” ile “Seyir Tepesi”nin açılışı yapıldı. Açılışa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.
Açılış kurdelesi öncesi açıklamalarda bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tarihin en güzel yatırım ve hizmetlerini kentte kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Seyir tepesi ve parkın da yatırımlardan sadece bir tanesi olduğunu anımsatan Akbıyık, “Bu projelerin devamı da var. Depin'den buraya kadar uzanan bir proje. Orada da geçtiğimiz hafta ağaç dikimi yaptık. Yeni parklar, yürüyüş yolları ve yeşil alanıyla orası da nefes alınacak bir yer olacak. Bütün çabamız daha yaşanabilir, daha güzel bir Hakkari oluşturmak içindir. Şehrimizin girişi üç şeritli asfalta kavuştu. Doğalgaz, organize sanayi bölgesi çalışmaları devam ediyor. Belediye olarak 53 kilometre asfalt yaptık. Sanat Sokağımız ve Gola Züryan Parkımız da çok güzel. Cumhurbaşkanımızın Hakkari’mize tanımış olduğunu pozitif ayrımcılık var. Yine bakanlarımızın ilgi ve destekleriyle bu hizmetler yapılıyor" diye konuştu.
Açılış, verilen ikramların ardından tesis gezisiyle son buldu.

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