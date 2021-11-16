Terörle anılan Zap Vadisi'ne 'Seyir tepesi'



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, bir zamanlar terörle anılan Zap Vadisi'nde, `Sere Solan Parkı Rekreasyon Alanı´ yeniden düzenlenerek Seyir Tepesi olarak hizmete açıldı.

Hakkari'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen bölgeler turizme açılıyor. Kent girişindeki 'Sere Solan Parkı Rekreasyon Alanı' da tamamlanarak hizmete açıldı. Açılışa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekteri Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, İl Özel İdaresi personeli ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Akbıyık, Hakkari'ye güzel hizmetler ve yatırımların yapıldığını belirterek, "Depin'den buraya kadar uzanan bir proje. Orada da geçtiğimiz hafta ağaç dikimi yaptık. Yeni parklarla, yürüyüş yolları ve yeşil alanıyla orası da nefes alınacak bir yer olacak. Bütün çabamız daha yaşanabilir, daha güzel bir Hakkari oluşturmak için. Şehrimizin girişi üç şeritli asfalta kavuştu. Doğal gaz, organize sanayi bölgesi çalışmaları devam ediyor. Belediye olarak 53 kilometre asfalt yaptık. Sanat sokağımız ve Gola Züryan parkımız da çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hakkari´mize tanımış olduğunu pozitif ayrımcılık var. Yine bakanlarımızın ilgi ve destekleriyle bu hizmetler yapılıyor" dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar, açılışı yapılan tesisi gezip, seyir tepesinden Zap Vadisi'nin muhteşem manzarasını izledi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-11-16 11:59:06



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