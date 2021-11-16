Terörle anılan Zap Vadisi'ne 'Seyir tepesi'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terörle anılan Zap Vadisi'ne 'Seyir tepesi'

DHA

Terörle anılan Zap Vadisi'ne 'Seyir tepesi'


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, bir zamanlar terörle anılan Zap Vadisi'nde, `Sere Solan Parkı Rekreasyon Alanı´ yeniden düzenlenerek Seyir Tepesi olarak hizmete açıldı.
Hakkari'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen bölgeler turizme açılıyor. Kent girişindeki 'Sere Solan Parkı Rekreasyon Alanı' da tamamlanarak hizmete açıldı. Açılışa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekteri Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, İl Özel İdaresi personeli ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta konuşan Vali Akbıyık, Hakkari'ye güzel hizmetler ve yatırımların yapıldığını belirterek, "Depin'den buraya kadar uzanan bir proje. Orada da geçtiğimiz hafta ağaç dikimi yaptık. Yeni parklarla, yürüyüş yolları ve yeşil alanıyla orası da nefes alınacak bir yer olacak. Bütün çabamız daha yaşanabilir, daha güzel bir Hakkari oluşturmak için. Şehrimizin girişi üç şeritli asfalta kavuştu. Doğal gaz, organize sanayi bölgesi çalışmaları devam ediyor. Belediye olarak 53 kilometre asfalt yaptık. Sanat sokağımız ve Gola Züryan parkımız da çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hakkari´mize tanımış olduğunu pozitif ayrımcılık var. Yine bakanlarımızın ilgi ve destekleriyle bu hizmetler yapılıyor" dedi.
Konuşmanın ardından katılımcılar, açılışı yapılan tesisi gezip, seyir tepesinden Zap Vadisi'nin muhteşem manzarasını izledi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-11-16 11:59:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Yüksekova’da korkutan yangın
Yüksekova’da Ay halesi
YEREL HABERLER Yüksekova’da Ay halesi
Hakkari’deki “Sere Solan Parkı” hizmete açıldı
YEREL HABERLER Hakkari’deki “Sere Solan Parkı” hizmete açıldı
Vali Akbıyık, engellilerin maçını izledi
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, engellilerin maçını izledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.