Eren-14/Kış-4 Operasyonunda mühimmat ele geçirildi

– Hakkari’de başlatılan Eren14/Kış4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi/Han Yaylası2 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile müşterek olarak bin 240 personelin katılımıyla PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Eren14/Kış4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi/Han Yaylası2 Operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “15 Kasım 2021 günü Çukurca ilçesi kırsal alanında hareketli pusu/dinleme, keşif/gözetleme ve arama/tarama faaliyeti sonucunda tespit edilen 2 mağara içerisine gizlenmiş 5 kilogram amonyum nitrat, 1 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet mavzer tüfeği, 1 adet savunma el bombası, 2 adet RPG7 anti personel mühimmatı, 2 adet RPG7 roketatar sevk fişeği, 295 adet uçaksavar mühimmatı, 116 adet 14.5 mm Doçka mühimmatı, 345 adet 23 mm. Doçka mühimmatı, 10 adet Bixi mühimmatı, 48 adet AK47 piyade tüfeği şarjörü, 318 adet 7.62 mm çapında mühimmat, 1 kalıp patlayıcı madde, 2 metre saniyeli fitil, 2 adet küçük tüp, 1 adet kamuflaj sırt çantası, 6 adet pil bloğu, 1 adet kırıcıdelici ucu, 4 metre kablo, 2 adet led ampul, 1 adet 4 cepli kütüklük, patlayıcı yapımında kullanılan bir adet düdüklü tencere ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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