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Eren Kış-4 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

DHA

Eren Kış-4 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi


Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi Han Yaylası'nda yapılan arazi aramalarında terör örgütü PKK'lıların kullandığı 2 mağara tespit edildi. Mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü, bin 240 personelin katılımıyla PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren-14/Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi/Han Yaylası-2 operasyonu kapsamında, Çukurca kırsalına operasyon düzenlendi.
Kırsal alanda hareketli pusu/dinleme, keşif/gözetleme ve arama/tarama faaliyeti sonucunda teröristlerin kullandığı 2 mağara tespit edildi. Mağaralarda yapılan aramalarda 5 kilo amonyum nitrat, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 mavzer, 1 savunma el bombası, 2 RPG-7 anti personel mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 295 uçaksavar mühimmatı, 116 adet 14,5 mm doçka mühimmatı, 345 23 mm doçka mühimmatı, 10 bixi mühimmatı, 48 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 318 adet 7,62 mm çapında mühimmat, 1 kalıp patlayıcı madde, 2 metre saniyeli fitil, 2 küçük tüp, 1 kamuflaj sırt çantası, 6 pil bloğu, 1 hilti ucu, 4 metre kablo, 2 led ampul, 1 adet 4 cepli kütüklük ve patlayıcı yapımında kullanılan 1 adet düdüklü tencere ele geçirildiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-11-16 15:16:44

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