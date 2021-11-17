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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Askeri helikopter traktör kazasında yaralananlar için havalandı

İHA

Askeri helikopter traktör kazasında yaralananlar için havalandı

– Hakkari’nin Derecik ilçesinde, traktörün uçurumdan düşmesi sonucu yaralan Sönmez ailesinin 5 ferdi için askeri helikopter havalandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Derecik ilçesine bağlı Karakoç köyünde meydana geldi. Ailesi ile birlikte tarlaya gitmekte olan Tahrik Sönmez, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu traktörüyle beraber uçuruma yuvarlandı. Kazada Tahrik Sönmez, Makbule Sönmez, Taner Sönmez, Mehmet Salih Sönmez ve Ali Sönmez yaralanırken, kazayı duyan Mehmetçik olay yerine gitti. Uçurumdan 500 metre aşağı düşen Sönmez ailesi için harekete geçen Mehmetçik, aile fertlerini tek tek yukarıya çıkarttı.
Olay yerine gelen 112 sağlık çalışanları tarafından ilk tedavileri yapılan Sönmez ailesi, askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Köy halkı büyük fedakârlık gösteren ve anında yaralılara müdahalede bulunan Mehmetçiğe teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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