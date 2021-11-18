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Bahar ablasının böbreğiyle hayata tutundu; kardeşleri Kübra ve Efe de nakil bekliyor

DHA

Bahar ablasının böbreğiyle hayata tutundu; kardeşleri Kübra ve Efe de nakil bekliyor


Yaşar KAPLANMehmet ÖZKAN/HAKKARI, (DHA)HAKKARİ´de böbrek yetmezliği hastası Bahar Salim (17), ablası Rabia Salim´in (23) verdiği böbrekle hayata tutundu. Bahar gibi böbrek yetmezliği hastası olan kardeşleri Kübra (21) ve Efe Salim (24) de böbrek bekliyor.
Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Doğanyurt köyüne bağlı Bağlar mezrasında yaşayan Vahide ve Osman Salim çiftinin çocukları Bahar, Kübra ve Efe Salim´e farklı zamanlarda rahatsızlanınca gittikleri hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Aile zor günler geçirirken, 2 yıl önce Rabia Salim, rahatsızlığı nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalan kardeşi Bahar'a böbreğini verdi. İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan operasyonla Bahar Salim, sağlığına kavuştu. Kübra ve Efe Salim de böbrek bekliyor.
Bahar Salim, kendisine böbreğini veren ablasına teşekkür ederek, "Yaşıtlarım eğitimlerine devam ederken, ben okulu bıraktım. Ablamın sayesinde ikinci bir hayata başladım. Ondan aldığım böbrekle hayata tutundum. Ablam böbreğini vermeseydi ben şimdi diyalize bağlı yaşayacaktım, belki de hayatta olmayacaktım. Ablamın sayesinde diyalizden kurtuldum. Artık yaşıtlarım gibi eğitim hayatıma devam edebileceğim. Hayallerim var, hayallerimi geride bırakmak istemiyorum" dedi.
'HER YÜRÜDÜĞÜNDE, EĞLENDİĞİNDE MUTLU OLUYORUM'
Rabia Salim ise diyalize bağlı kalmaması için kardeşine böbreğini verdiğini ifade ederek, "Her yürüdüğünde, eğlendiğinde ben çok mutlu oluyorum. Diyalizdeki insanları gördüm. Çok zor bir durumdu. Kardeşimin de diyalize bağlı kalmaması için böbreğimi verdim. İstanbul Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde nakil gerçekleşti. Diğer kardeşim Kübra da her iki böbreği iflas etmiş durumda. Keşke onun için de bir şey yapabilsem. Sadece Bahar´a verdim. Kübra kardeşimin de yaşayabilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz. Kübra kardeşimin de diyalize bağlı kalmasını istemiyorum. Onun için de böbrek bulunmasını istiyorum" diye konuştu.
NAKİL BEKLEYEN KÜBRA: BİZİM İÇİN UMUT OLUN
Böbrek nakli bekleyen Kübra Salim de, "Son bir aydır hiç kontrollerime gidemiyorum. Şu an böbreklerim ne kadar çalışıyor bilemiyorum. Diyalizlik bir süreç beni bekliyor. Ablam kardeşime bir böbreğini verdi. Hayata tutundu. Ben de şimdi bana verilecek bir böbrek bekliyorum. Tüm yetkililere sesleniyorum. Bizim için bir umut olun, umut ışığımız sizlersiniz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN
2021-11-18 10:57:55

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