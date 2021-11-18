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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’li Başkan Özbek kazma kürek çalıştı

İHA

AK Parti’li Başkan Özbek kazma kürek çalıştı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, doğalgaz için kanal kazan mahalle sakinlerine eline aldığı kazma kürekle destek verdi.
Toplantı için Ankara’da dönüş yapan AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Yeni Mahalle sakinlerinin evlerine çektiği doğalgaz döşeme çalışmaları ile karşılaştı. Araçların giremediği noktalar mahalle sakinlerinin kazma ve küreklerle kazdığını gören Başkan Özbek, eline kazma kürek alarak çalışmalara destek verdi. Kazdığı kanaldaki toprağı kürekle de temizleyen Başkan Özbek, güzel bir dayanışma örneği sergilemesi mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
Yeni Mahalli sakinleri doğalgaz döşeme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Mahalle aralarına iş makinası giremediği için el birliği yaparak kendi imkanlarımız ile hilti, kazma kürek yardımı ile kanal kazmaya başladık. Çalışmalarımız gece geç saatlere kadar devam etti. Mahalledeki kalabalığı gören Başkan Özbek ise yanımıza gelerek eline kazma alıp bizlere destek verdi. Halkla iç içe olan başkanımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Hakkari 23. Dönem Milletvekili ve AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalp Özbek, 2020 yılının Aralık ayında da Yeni Mahalle sakinlerinin mahallenin üst kısımlarında bulanan ve “Kani zengil” adı verdikleri çeşmenin mahalleye kazandırılması içinde destek vermişti.

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