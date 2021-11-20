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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de 6 mağara keşfedildi

İHA

Hakkari’de 6 mağara keşfedildi

Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, turizme kazandırılmak amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında 6 mağara keşfetti.
Kent merkezinde bağlı Şal Vadisi’ne geçtiğimiz yıl il özel idaresi tarafından hazırlanan 'Sere Sola Parkı’ projesi kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşünde 7 mağara tespit edilmişti. Aynı bölgede bugün Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ile emekli memur Kemal Kaya tarafından düzenlenen keşif turunda 6 ayrı mağara daha tespit edildi.
Tespit edilen toplam 13 mağarandan ikisinde sarkıtlar tespit edilirken diğer mağaralarda ise yarasalar ve eski insanlara ait yaşam alanlarına rastlandı.

“Mağaraları tescilleyip turizme kazandıracağız”
Mağaraların turizme kazandırılması amacıyla incelemelerde bulunduklarını aktaran Hacı Tansu, “Hakkari dağlarında mağara keşifleri için yeniden dağlara çıktık. Gezdiğimiz bölge Şal Vadisi. Tarihi geçmişi olan bir bölge. Mağara keşfine çıktık. Bölge çok ürkütücü bir vadi. Biz bugün 6 ayrı mağara bulduk. İkisi çok ilginçti. Sarkıklar ve yarasalar vardı içerisinde. Aynı vadiye geçen yıl gelmiştik. 7 farklı mağara daha bulmuştuk. İlginç yanı ise kentin hemen altında bulunan bir yer. Bölgeye yakın valilik tarafından yaptırılan seyir tepemiz var. Bu da Hakkari turizmine büyük bir katkıdır. Seyir tepesinden Bay köyü vadisine kadar ki bölgede çok sayıda mağara var. Bu mağaraların hiçbiri tescil edilmemiş. Bizlerde tescil çalışmaları için bölgede incelemelerde bulunduk” diye konuştu.
Yılmaz Erdoğan’ın Vizontele filminin gerçekteki karakteri emekli memur Kemal Kaya ise “Dağ tırmanışına en son 1973’te TRT Hakkari Radyosunda çalışırken televizyon sinyalini bulmak için Sümbül Dağı’na çıkmıştım. TRT ekibimizle 8 saatte zirveye ulaşmıştık. Televizyonu ve aküyü sırtımızda taşımıştık. Sadece Irak sinyalini bulmuştuk. Sonrasında TRT Hakkari Radyosu Ankara’ya taşındı. Ben de sağlık meslek lisesine geçiş yaptım. Emekli olana kadar dağlardan uzak kaldım. Hacı Tansu ve gazeteci oğlum Mimar Kaya ile mağara keşfine katıldım. Piknik tadında geçti. Çok tarihi bir vadi. Buradaki mağaraları ilk defa görüyorum. Sayısız mağara var. Turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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