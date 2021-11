Yüksekovalı dağcılardan Karacadağ ve Uzunsırt dağlarına zirve tırmanışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri Karacadağ ve Uzunsırt dağlarına zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Hakkari ve ilçelerini her hafta gezerek tanıtan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, bu hafta da farklı bir etkinlikte buluştular. Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin üyelerinden oluşan 20 kişilik grup, 2 bin 800 rakımlı Karacadağ ve Uzunsırt dağlarına zirve tırmanışı yaptı.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, zor bir tırmanış yaptıklarını belirterek, “Büyük bir dağı gözünde küçültmenin en iyi yolu o dağı tırmanmakta geçer. Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği olarak iki dağın da zirvesine başarılı şekilde tırmanış gerçekleştirdik” dedi.

Dernek üyesi Berivan Baskın ise doğasever dağcı kadın olarak Karacadağ ve Uzunsırt dağlarına tırmanış yaptığını belirterek, “Bir kadın olarak erkeklerin yapabildikleriyle yarışmaktan ziyade varoluşsal ve gücünün farkında olmaktır. Tırmanış, yaşadığımız hayat gibi birçok engelle dolu fakat o zirveye ulaşabilmenin verdiği hazzı tatmak hayatta insanın önüne çıkan birçok engelle baş edebilme gücü de veriyor. Başladığımız tırmanışta tüm zorluklara ve engellere rağmen zirveye ulaşabilmek müthiş bir duygu. Özellikle biz kadınların yaşamın her alanında istedikten sonra başaramayacağı, aşamayacağı hiçbir engelin olmadığı duygusunu tatmak her defasında insanı başarıdan başarıya götürüyor” ifadelerini kullandı.

