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Hakkari’de 700 metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı

İHA

Hakkari’de 700 metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı

Hakkari Belediyesi tarafından iki ayrı noktaya 700 metre yeni kanalizasyon hattı çekildi.
Belediye ekipleri, Gazi Mahallesi’nde iki ayrı sokakta yaklaşık 700 metre yeni kanalizasyon hattı çekerek mahalle sakinlerinin sıkıntılarını giderdi. Daha önce kanalizasyon hattı bulunmayın sokaklar mevcut hatta bağlanarak vatandaşın yıllarca sorun yaşadığı ve altyapı eksiğinden dolayı gerekli hizmetleri almadığı için büyük mağduriyetler yaşamaktaydı.
Yapılan hummalı bir çalışmanın neticesinde kanalizasyon hattına kavuşan mahalle sakinleri, yapılan altyapı çalışmaları için Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’a teşekkür ettiler.

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