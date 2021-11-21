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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de 42 hafızın icazet merasimi yapıldı

İHA

Hakkari’de 42 hafızın icazet merasimi yapıldı

Hakkari’de Lale Hatun Camii ve Ahmedi Hani Yatılı Erkek Kur’an Kursu ve HaticeÖmer Utlu Yatılı Kız Kur’an Kursunun açılışı yapılırken, 42 hafız için de icazet merasimi düzenlendi.
Hakkari İl Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların yardımıyla Merzan Mahallesi’nde yapılan Lale Hatun Camii ve Ahmedi Hani Yatılı Erkek Kur’an Kursu ile Biçer Mahallesi’nde yapılan HaticeÖmer Utlu Yatılı Kız Kur’an Kursu için açılış töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla'nın katılımı ile Merzan Mahallesi’nde bulunan Lale Hatun Camisi’nde düzenlenen açılışı töreni, Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Burada konuşan İsrafil Kışla, Kur’an kursu ve caminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Gençlik bizim her şeyimiz. Geleceğimiz ve en büyük servetimiz. Rabbim vatana, millete faydalı, milli manevi değerlere sahip çıkan, Kur’an ahlakı ile ahlaklanmış, Kur’an ehli bir nesli yetiştirmeyi cümlemize nasip etsin. Öyle güzel bir hizmet ki, bağış yapanların sadaka cariye amel defteri kapanmayacak. Okuyan her harfi ile sevap alacak. Okutan her harfi ile on sevap alacak. Böyle güzel bir hizmet yapanı sevap kazanıyor, okuyanı ve okutanı sevap kazanıyor. Rabbim nefsimize pay çıkarmada sevaplardan yararlanmayı bizlere nasip etsin. Hayırlı mübarek olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah hepimizden razı olsun'' dedi.
Açılışın ardından Vali İdris Akbıyık ve beraberindekilerin katılımıyla Biçer Mahallesi’nde bulunan Hatice Ömer Utlu Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun açılışı yapıldı. Burada konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Buradan dinini, diyanetini, lisan bilen, ilimize ve ülkemize hayırlı evlatlar yetişecek. Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu gençlerimiz, Hakkari'nin daha da güzelleşmesinde ve gelişmesinde büyük hizmetler verecekler. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başta Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı İsrafil Kışla olmak üzere müftülüğümüze, ilgilenen devlet yöneticilerimize, mahalle sakinlerine ayrı ayrı teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.
Daha sonra protokol üyeleri Ulu Camisi’nde düzenlenen hafızlık icazet merasimine katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programda, hafızlar icazetlerini protokol üyelerinden aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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