Müdür Gür: “Kaldığımız yerden aynı kararlılıkla devam ediyoruz”

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, ara tatilden sonra eğitim öğretimin ilk günü Selahaddin Eyyubi İlk ve Ortaokulundaki bayrak töreninde öğrencilerle bir araya geldi.

Bayrak töreni öncesi bir selamlama konuşması yapan İl Müdürü Gür, "Şimdi kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Okullarımızda hijyen kuralları kapsamında bütün önlemler alındı. Geleceğimizin teminatı en kıymetli çocuklarımız emin ellerde. Öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte güne başlamak bizim için de büyük bir sinerji ve motivasyon kaynağı oluyor. Valimiz İdris Akbıyık'ın başlattıkları ‘Bir Kitap Bir İnsan’ projesi ile kendinizi ifade etme beceriniz kitap okudukça gelişiyor. Okudukça karşıdaki bir bireyi daha iyi dinleyebiliyor, anlayabiliyor, gündemi takip edebiliyor ve çözüm üretebiliyor durumda olacaksınız. Mutlaka haftalık en az bir kitap bitirelim. Sizler bizim en kıymetlimiz, istikbalimiz ve geleceğimizsiniz. Tüm eğitim camiasına, sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi dilerim" dedi.

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