Şehit Ahmet Budak’ın adı okula verildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit düşen AK Parti Milletvekili Adayı Ahmet Budak’ın ismi ilçedeki bir okula verildi.

Hakkari Valiliğinin kararıyla Şemdinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin adı Şehit Ahmet Budak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve şehit Ahmet Budak’ın ailesi okulu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, şehit Ahmet Budak’ın 2016 yılında bölücü terör örgütü tarafından bir bayram sabahı evinin önünde şehit edildiğini hatırlatarak, “Ahmet Budak bizim bir arkadaşımızdı. Bu davanın bir ferdiydi. Bugünün huzurunda onun çok payı var. Hem öğrencilerle ilgili hem fakir ailelerle ilgili ciddi destekleri olmuştu. Malum kim bu ülke için taş üzerine taş koyarsa mutlaka terörün hedefinde olur. Rahmetli Ahmet Budak şerefiyle yaşadı, şerefiyle de şehit oldu. Böyle bir okula isminin verilmesini talep ediyorduk. İnşallah onun mirasında güzel öğrenciler yetişecek ve davasını sonsuza dek yürütecekler. Rahmetli bu ülkede ezanlar dinmezsin, bayraklar inmesin, ülke bölünmesin diye canını verdi. Bizde inşallah bu yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ahmet Budak’ı her fırsatta anacağız” dedi.

Ahmet Budak’ın ağabeyi Mehmet Budak ise 14 Eylül 2016’da PKK terör örgütü tarafından kardeşinin şehit edildiğini söyleyerek, “Şehit edilmesindeki en büyük etken, devletine ve milletine sadık olmasıydı. Gençlere rehberlik eden, hak yolunda yürüyen bir insandı. Bu yüzden PKK terör örgütü tarafından hedef halindeydi ve bir bayram sabahı çocuklarının gözleri önünde şehit edildi. Bu şehit edilişinde sonra bizleri unutmayan başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, valimize ve kaymakamımıza teşekkür ederim. Şehidimizin adını bu okula verdiler. Ailece çok mutlu olduk. İnşallah bu okulda onun izinde yürüyecek gençler çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

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