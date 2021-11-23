Jandarma okul servislerini denetledi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul çevreleri ile servis araçlarını denetledi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul çağındaki çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından korunması, eğitim ve öğretimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmesi amacıyla okul çevreleri ve servis araçları denetledi. Bunun yanında trafik kazalarının azaltılması, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılması amacıyla trafik denetimlerini arttıran ekipler, trafik hizmetlerine de kararlılıkla devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.