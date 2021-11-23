Hakkari'de öğretmenler onuruna yemek Vali Akbıyık: "19 öğrencimiz tıp, 18'i mühendislik, 78'i öğretmenlik, 8'i ise hukuk fakültelerine yerleşti"

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “24 Kasım Öğretmenler Günü” münasebetiyle öğretmenler onuruna yemek programı düzenlendi.

Hakkari Öğretmenevi'nde verilen yemeğe Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ali Aydın Torun, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğretmenlik mesleği ile ilgili anlamlı ve rol model olan bir öğretmenin yaşam hikayesini dile getirdi. Müdür Gür, "Her öğretmenin öğretmenlik hayatında bir yaşam hikayesi vardır. Yaşam hikayeleri içerisinde en anlamlılarını yaşayan öğretmenlerdir. Çünkü öğretmenler özel ve kutsal bir mesleği icra ediyorlar. Biz insanın yüreklerine dokunan bir mesleğin mensuplarıyız. Ülkelerin kaderlerini belirlemek ve güzelliklerine vesile olmak aslında bize verilen büyük bir şans ve hepimiz mesleğimizin öneminin bilincinde olmalıyız. Bu vesile ile tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü tebrik ederim" şeklinde konuştu.

Vali İdris Akbıyık ise, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutladığını belirterek, "Eğitimde kalitesini sürekli artıran ilimiz, bundan sonraki dönemde, gelişimini ve eğitim alanındaki hedeflerine ulaşmadaki kararlılığını, tüm paydaşların katılımıyla sürdürecektir. Kentte gündemin eğitim olması için çaba sarf ediyoruz. Bu da başarıya yansıyor. Hakkari'de ilk defa 19 öğrenci tıp fakültesini kazandı. 18 öğrencimiz mühendislik, 78 öğrencimiz öğretmenlik, 8 öğrencimiz de hukuk fakültelerine yerleşti. Bunun haricinde birçok öğrencimiz diğer bölümleri kazandı. Bunu verilen emeklerin, birlikteliğin, gayretin sonucu olarak görüyoruz. Ülkeye faydalı, milli ve manevi değerlerine bağlı, dünyayı tanıyan, anlayan eğitimli bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. İlimizi, eğitimde bir adım daha öteye çıkarma hedefimize ve bu saydığımız başarılara, tabi ki eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğüm, siz değerli öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla ulaştık. Hepinize gayretleriniz için teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görev uğruna şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, sizlere başarılı ve huzurlu bir meslek hayatı temenni ediyor, öğretmenler gününüzü kutluyorum" dedi.

Program, Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmenlerinin sunduğu müzik dinletisi ile sona erdi.

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