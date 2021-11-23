Hakkari'de öğretmenler onuruna yemek Vali Akbıyık: "19 öğrencimiz tıp, 18'i mühendislik, 78'i öğretmenlik, 8'i ise hukuk fakültelerine yerleşti"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de öğretmenler onuruna yemek Vali Akbıyık: "19 öğrencimiz tıp, 18'i mühendislik, 78'i öğretmenlik, 8'i ise hukuk fakültelerine yerleşti"

İHA

Hakkari'de öğretmenler onuruna yemek Vali Akbıyık: "19 öğrencimiz tıp, 18'i mühendislik, 78'i öğretmenlik, 8'i ise hukuk fakültelerine yerleşti"

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “24 Kasım Öğretmenler Günü” münasebetiyle öğretmenler onuruna yemek programı düzenlendi.
Hakkari Öğretmenevi'nde verilen yemeğe Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ali Aydın Torun, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğretmenlik mesleği ile ilgili anlamlı ve rol model olan bir öğretmenin yaşam hikayesini dile getirdi. Müdür Gür, "Her öğretmenin öğretmenlik hayatında bir yaşam hikayesi vardır. Yaşam hikayeleri içerisinde en anlamlılarını yaşayan öğretmenlerdir. Çünkü öğretmenler özel ve kutsal bir mesleği icra ediyorlar. Biz insanın yüreklerine dokunan bir mesleğin mensuplarıyız. Ülkelerin kaderlerini belirlemek ve güzelliklerine vesile olmak aslında bize verilen büyük bir şans ve hepimiz mesleğimizin öneminin bilincinde olmalıyız. Bu vesile ile tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü tebrik ederim" şeklinde konuştu.
Vali İdris Akbıyık ise, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutladığını belirterek, "Eğitimde kalitesini sürekli artıran ilimiz, bundan sonraki dönemde, gelişimini ve eğitim alanındaki hedeflerine ulaşmadaki kararlılığını, tüm paydaşların katılımıyla sürdürecektir. Kentte gündemin eğitim olması için çaba sarf ediyoruz. Bu da başarıya yansıyor. Hakkari'de ilk defa 19 öğrenci tıp fakültesini kazandı. 18 öğrencimiz mühendislik, 78 öğrencimiz öğretmenlik, 8 öğrencimiz de hukuk fakültelerine yerleşti. Bunun haricinde birçok öğrencimiz diğer bölümleri kazandı. Bunu verilen emeklerin, birlikteliğin, gayretin sonucu olarak görüyoruz. Ülkeye faydalı, milli ve manevi değerlerine bağlı, dünyayı tanıyan, anlayan eğitimli bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. İlimizi, eğitimde bir adım daha öteye çıkarma hedefimize ve bu saydığımız başarılara, tabi ki eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğüm, siz değerli öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla ulaştık. Hepinize gayretleriniz için teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görev uğruna şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, sizlere başarılı ve huzurlu bir meslek hayatı temenni ediyor, öğretmenler gününüzü kutluyorum" dedi.
Program, Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmenlerinin sunduğu müzik dinletisi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de 14 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 14 kilo eroin ele geçirildi
Jandarma okul servislerini denetledi
YEREL HABERLER Jandarma okul servislerini denetledi
Hakkari’de çay ocakları denetlendi
YEREL HABERLER Hakkari’de çay ocakları denetlendi
Ahmet Budak'ın ismi lisede yaşatılacak
YEREL HABERLER Ahmet Budak'ın ismi lisede yaşatılacak
Şehit Ahmet Budak’ın adı okula verildi
YEREL HABERLER Şehit Ahmet Budak’ın adı okula verildi
Sümbül Dağı beyaza büründü
YEREL HABERLER Sümbül Dağı beyaza büründü
Müdür Gür: “Kaldığımız yerden aynı kararlılıkla devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Müdür Gür: “Kaldığımız yerden aynı kararlılıkla devam ...
Yüksekova’da Fenerbahçeliler sevinçlerini sokağa döktü
YEREL HABERLER Yüksekova’da Fenerbahçeliler sevinçlerini sokağa ...
Hakkari’de 42 hafızın icazet merasimi yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de 42 hafızın icazet merasimi yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.