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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

İHA

Hakkari’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

– Hakkari’de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum yöneticileri ve bir grup öğretmen ile birlikte ellerinde Atatürk posteri, Türk bayrağı ve ‘Başöğretmen Atatürk’ ve ‘Yurdum seni yüceltmeye ant olsun’ yazılı pankartları ile törenin yapılacağı valilik binasına kadar yürüdü. Burada Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra Atatürk Kültür Merkezinde devam etti.
Programda konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ilde 70 bin öğrenci ve 4 bin 600 öğretmen ile ülkenin en genç ve dinamik kadrosuna sahip olduklarını belirterek, “Hakkari'de ilk defa 19 öğrenci tıp fakültesini kazandı. 18 öğrencimiz mühendislik, 78 öğrencimiz öğretmenlik, 8 öğrencimiz de hukuk fakültelerine yerleşti. Bunun haricinde birçok öğrencimiz diğer bölümleri kazandı. Bunu verilen emeklerin, birlikteliğin, gayretin sonucu olarak görüyoruz. Ülkeye faydalı, milli ve manevi değerlerine bağlı, dünyayı tanıyan, anlayan eğitimli bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. İlimizi, eğitimde bir adım daha öteye çıkarma hedefimize ve bu saydığımız başarılara, tabi ki eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğüm, siz değerli öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla ulaştık. Bu çerçevede başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görev uğruna şehit olmuş ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, sizlere başarılı ve huzurlu bir meslek hayatı temenni ediyor, öğretmenler gününüzü kutluyorum" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise yaptığı kısa konuşmasında, “İlmi, irfanı, görgüsü, manevi ağırlığı ve toplum liderliği ile anılan öğretmenlik; 15 Temmuz neslini yetiştiren, devletine karşı yürütülen tankın önüne gözünü kırpmadan yatabilen Sabrileri, Ömer Halis Demirleri, Eren Bülbülleri yetiştirendir. O makam, kimi zaman Şeyh Edebali ile kimi zaman Akşemsettin ile kimi zaman, Aybüke Yalçın'la özdeşleşmiş yüce bir makamdır. Bu anlamda tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Şiirlerin okunduğu, video gösterimlerinin sunulduğu program, oratoryo ile sona erdi.
Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ali Aydın Torun, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi pariti temsilcileri, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

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