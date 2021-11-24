Başkan Keskin’den öğretmenlere sürpriz

Hakkari'de Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, Kamışlı İlk ve Ortaokulunda ders başı yapan öğretmenlere yaş pasta sürprizi yaptı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaş pasta hazırlayan Başkan Keskin, Kamışlı İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmenlere bir sürpriz gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Keskin, "Bugün değerli bir gün. Biz de böyle bir hazırlık yapıp öğretmenlerimize sunduk. Bizi kırmayan başta okul yöneticilerimiz olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

Yapılan jest karşısında mutluluklarını dile getiren öğretmenler ise Başkan Keskin’e teşekkür etti.

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