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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkiyaka katliamının acısı dün gibi tazeliğini koruyor

DHA

İkiyaka katliamının acısı dün gibi tazeliğini koruyor


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'deki İkiyaka köyünde PKK'lı teröristler tarafından 32 yıl önce katledilen 28 kişinin acısı dün gibi tazeliğini koruyor. Katliamda 4 yaşındaki kızıyla 2'nci kattan atlayan Besna Boz, gözyaşları içinde kendisinin ve eşinin ailesinden 20 kişinin öldürüldüğünü anlattı.
Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka köyü, 24 Kasım 1989'da terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından birine tanıklık etti. Akşam saatlerinde köye gelen PKK'lı teröristler, aralarında bebekler, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 28 kişi öldürüp evleri ateşe verdi.
Acılarının hala taze olduğunu belirten olayın tanıklarından Besna Boz (55), "Bir el silah sesi geldi. İkinci silah sesi geldiğinde kızımı alıp ne oluyor diye salona çıktım. O esnada eve roket mermisi atıldı. Tekrardan odaya geri döndüm. Kayınvalidem, eltimle çocukları un torbalarının arkasına geçip saklandık. Kapıyı açıp içeriye girdiler. 'Hadi öldürelim bunları' diye kendi aralarında konuştular. Ateş açtılar ve hepsini sırayla öldürdüler. Tek eltimin sesini duyabildim. Sonra 'Evi ateşe verelim' dediler" diye konuştu.
Saldırıda eşi, kayınvalidesi, eltisi ve eltisinin 2 çocuğunun öldürüldüğünü belirten Boz, "Evimiz 2 katlıydı. Ben de kızımı alıp 2'nci kattan atladım. Yere düşünce bana ateş açtılar. O esnada bacağımdan yaralandım. Yaralı halimle kaçmayı başardım. Geceyi kızımla dışarıda geçirdik. Kime ne olduğunu henüz anlamış değildi. Baba evimden 15 kişi, eşimin ailesinden ise 5 kişi aynı saldırıda öldürüldü. Yengem hamileydi. Karnındaki bebeğiyle beraber şehit ettiler" dedi.
Katliam sırasında yaşının küçük olduğunu ve çok fazla bir şey hatırlamadığını belirten Hasret Kaya (33) ise annesinin her anlattığında adeta o anı yaşadığını belirterek, "Şu an benim hafızamda kalan ve bana emanet bırakılan o siyah battaniye ve yanmış fotoğraflar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-11-24 16:14:05

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