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Sınırda şehit öğretmenler için yürüyüş

İHA

Sınırda şehit öğretmenler için yürüyüş

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, şehit öğretmenler anısına yürüyüş düzenlendi.
Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi tarafından ortak düzenlenen yürüyüşe Belediye Başkanı Ensar Dündan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Selçuk Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte konuşan Belediye Başkanı Ensar Dündar, “Bugün aramızda olmayan bütün görev şehitleri olan öğretmenlerimize unutmadığımızın bir göstergesi olarak böyle bir etkinlik düzenlendik. Onlara minnettarız. Ruhları şad olsun” dedi.
Yürüyüş sonrası Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar tarafından tüm öğretmenlere çiçek takdim edildi.

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