Esendere Belediyesi 500 fidan dikti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Esendere Belde Belediyesi 500 fidan dikti.

Esendere Belde Belediyesi, beldenin daha güzel bir görünüm kazanması için Yüksekova’dan İran istikametine giden yolun refüjüne 500 fidan dikti. Yapılan fidan dikimine Hakkari İl Orman Müdürü Hakan Zeybek, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Uğur Güleş, Esendere Sınır Jandarma Karakol Komutan Vekili Jandarma Üstçavuş Mahmut Bıçak, Kısıklı Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Sarı ile vatandaşlar katıldı. Beldenin geleceği için çalıştıklarını belirten Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V), ‘Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz’ buyurmuştur. Bizde bu anlamda beldemizin yeşilini ve mavisini koruyarak bulduğumuz her fırsatta çevremizi yeşillendirmeyi sürdüreceğiz. Emeği geçen Hakkari Valimiz İdris Akbıyık'a ve Hakkari İl Orman Müdürü Hakan Zeybek’e teşekkür ederim” dedi.

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