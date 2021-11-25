Güneş paneli ve rüzgar türbininden kendi elektriğini üretiyor



Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Bağdaş köyüne bağlı Ericik mezrasında yaşayan Abdurrahman Yılmaz (55), 15 bin lira maliyetle kurduğu güneş enerji ve rüzgar sistemi ile evinin elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor.

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Bağdaş köyüne bağlı Ericik mezrasında yaşayan, 9 çocuk babası Abdurrahman Yılmaz, evinin elektrik ve ısınma ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerji sistemi ile karşılıyor. 100 metrekarelik evinin çatısına kurduğu güneş enerji sistemi ve rüzgar türbini ile günlük 5 kilovat elektrik elde eden Yılmaz, bu yöntemle sıcak su ihtiyacını da karşıladığını söyledi. İnternette araştırıp, güneş paneli ve rüzgar türbini ile ilgili proje hazırladığını belirten Abdurrahman Yılmaz, "2 yıldır sorunsuz bir şekilde elektriğimi kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Evin her ihtiyacını görüyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi sürekli çalışıyor. Fatura derdim yok. Herkese tavsiye ediyorum. 15 bin lira maliyetle elektik sahibi oluyorsun. Geçen kış da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Mükemmel bir sistem. Güneş olmadığında da devreye rüzgar türbini giriyor. Aynı zamanda enerjiyi de depoluyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-11-25 11:24:14



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