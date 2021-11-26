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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 köy arasındaki husumet barışla son buldu

İHA

2 köy arasındaki husumet barışla son buldu

– Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Işıklı ile Çayırlı köylerinin sakinleri arasında yaşanan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu.
Çukurca’nın Işıklı ve Çayırlı köylerinin sakinleri arasında geçtiğimiz günlerde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet çıkmıştı. Husumetin büyümemesi için devreye giren kanaat önderleri, ilk olarak Hakkari merkezde Orhan Piruzbeyoğlu’nun verdiği barış yemeğiyle taraflarla bir araya geldi. Ardında Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan’ın verdiği yemekte ikinci defa bir araya gelen kanaat önderleri ve köy sakinleri, son olarak Esentepe Mahallesi’nde yaşayan eski muhtar İhsan Atalay’ın kendi evinde verdiği barış yemeğiyle husumeti bitirip barıştılar.
Irak’tan gelen kanaat önderi Nihat Mehdi Mehemeta, kanaat önderleri olarak yaşanan husumeti bitirmek için Irak’tan geldiklerini belirterek, “Çukurca’nın Işıklı ile Çayırlı köyünün sakinleri arasında huzursuzluk yaşandı. Orhan Piruzbeyoğlu’nun ve Büyükçiftlik beldesinin aile büyüklerinin de araya girmesiyle huzursuzluğu bitirdik. İki gün boyunca Hakkari’de kaldık. Daha sonra oradan Yüksekova’ya geldik. Büyükçiftlik beldesine geçtik ve oradan da kanaat önderi Rüştü Zeydan’ın önderliğinde barış yemeğine katıldık. Bu yaşanan huzursuzluğu tamamen bitirmek için Esendere Mahallesi Eski Muhtarı İhsan Atalay’ın evinde verilen son barış yemeğiyle 2 köy arasında yaşanan husumet tamamen bitirildi” dedi.
Barış yemeğini veren İhsan Atalay ise 300 senedir iki köyün komşu olduğunu belirterek, “Aramızda bir tartışma çıktı. Irak’tan gelen kanaat önderleriyle, Orhan Piruzbeyoğlu, Pinyanşi aşiretinin kanaat önderi Rüştü Zeydan ve Doski aşiretinin kanaat önderi Esat Canan’ın desteğiyle yaşanan huzursuzluk son buldu. Bir daha Allah’ın izniyle yaşanmayacak. Biz de dedelerimiz gibi aynı şekilde beraber yaşayacağız” ifadelerini kullandı.
İhsan Atalay’ın evinde verilen barış yemeğine Doski aşiretinin kanaat önderi Esat Canan, Pinyanşi aşiretinin kanaat önderi Rüştü Zeydan ve Rojhat Zeydan ile Irak’tan gelen kanaat önderleri ve çok sayıda misafir katıldı.

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