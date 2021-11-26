Hakkari’de “Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği” semineri

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline ve yükümlülere yönelik “Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği” semineri verildi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen seminere Denetimli Serbestlik Müdiresi Zeynep Cengiz, İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı Ömer Tekin, Psikologlar Kader Aydemir Erik, Ülkü Eren, Viyan Veziroğlu, kurum personeli, infaz koruma memurları ve yükümlüler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Denetimli Serbestlik Müdiresi Zeynep Cengiz, “Bağımlılıkla mücadele seferberliği ile ilgili olarak 14.02.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştur” dedi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün “Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği” genelgesi kapsamında kurum personeline ve yükümlülere yönelik seminer düzenlediklerini ifade eden Cengiz, “Üniversiteler, il sağlık müdürlüklerinde alanında uzman meslek elemanları, AMATEM, ÇEMATEN, psikiyatri uzmanları ile işbirliği içerisinde çalışmaktayız” diye konuştu.

Madde bağımlılığı konulu slayt gösterimiyle sunum yapan sosyal çalışmacı Ömer Tekin ise “Madde bağımlılığı nedir? Nasıl madde bağımlısı olunur? Madde bağımlılığı tedavi edilir mi? Bağımlılıktan kurtulma yolları nelerdir?” Konu başlıklarıyla aydınlatıcı bilgiler aktardı.

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