Hakkari'de "Anadolu Konferansları Yunus Emre" programı

Hakkari'de Türk Dil Kurumu tarafından "Anadolu Konferansları Yunus Emre" programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığının 2021 yılını yayımladığı genelge ile "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte Türk Dil Kurumu tarafından değişik illerde düzenlenen etkinliklerin bir tanesi de Hakkari'de yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, TDK Bilimsel Çalışmalar Müdür Vekili Dr. Emre Pekyürek, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Boz, Yunus Emre'nin eğitimi, misyonu ve eserleriyle ile ilgili bilgiler verdi.

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