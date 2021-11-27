Başkan Büyüksu’dan eğitim seferberliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap desteği verdi.

Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, beldede bulunan okulları ve evleri tek tek gezerek, sınavlara hazırlanan öğrencilere moral vererek, kitap hediye etti. Eğitim için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Dırbaz Büyüksu, “Daha önce okuldan mezun olan öğrencilerimize de bu kitapları dağıtıyoruz. Bu setin içinde 7 kitap var. Amacımız 2022'de sınava girecek bütün öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamak. Öğrencilerimizi batı illerinde okuyan öğrencilerle eşit şekilde yarıştırmak istiyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerimize kaynak kitap desteği sağlıyoruz. Bunu gelenek haline getirdik. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimize kaynak kitap dağıtmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Arslan Telli ise Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz’a teşekkür ederek, eğitime verdiği desteğin tüm öğrencileri mutlu ettiğini belirtti.

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