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Şemdinli’de ‘Bahar Gençlikle Başlar’ projesi

İHA

Şemdinli’de ‘Bahar Gençlikle Başlar’ projesi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ‘Bahar Gençlikle Başlar’ projesi hayata geçirildi.
Şemdinli Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü ‘Bahar Gençlikle Başlar’ projesinin startı verildi. İlçedeki her çocuğun en az bir sportif etkinlikte yer almasını sağlamak ve bu vesile ile sağlıklı bir nesil yetiştirerek zararlı alışkanlıklardan korumalarını sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Kaymakam Muhammet Tugay, “Başlattığımız proje sayesinde öğrencilerimiz ve gençlerimiz; sportif, kültürel ve sosyal etkinlerle daha fazla tanışma fırsatı yakalamış olacaklar. Projede aynı zamanda her bir öğrencinin sosyal, kültürel ve sportif en az bir etkinlikte kendini ifade edebileceği sağlanacak. Bizde bu projede öğrencilerimize her türlü desteği sunacağız” dedi.
Kaymakam Tugay, proje kapsamında öğrencilere spor malzemesi dağıttı.

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