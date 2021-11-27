Hakkari'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere yasaklama kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere yasaklama kararı

İHA

Hakkari'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere yasaklama kararı

Hakkari Valiliği, il genelinde 15 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını duyurdu.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 28 Kasım 2021 tarihi saat 00.01’den 12 Aralık 2021 tarihi saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, sesyayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şemdinli’de ‘Bahar Gençlikle Başlar’ projesi
YEREL HABERLER Şemdinli’de ‘Bahar Gençlikle Başlar’ projesi
Başkan Büyüksu’dan eğitim seferberliği
YEREL HABERLER Başkan Büyüksu’dan eğitim seferberliği
Hakkari Kayak Merkezi, 4 yıldızlı oteliyle yeni sezonda kayakçıları ağırlayacak
YEREL HABERLER Hakkari Kayak Merkezi, 4 yıldızlı oteliyle yeni ...
Hakkari’de "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi
YEREL HABERLER Hakkari’de "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi
Hakkari'de "Anadolu Konferansları Yunus Emre" programı
YEREL HABERLER Hakkari'de "Anadolu Konferansları Yunus Emre" ...
Hakkari’de ‘Ya İstiklal Ya İzmihlal’ oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Hakkari’de ‘Ya İstiklal Ya İzmihlal’ oyunu sahnelendi
Hakkari’de “Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği” semineri
YEREL HABERLER Hakkari’de “Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği” ...
Vali Akbıyık, “Hakkari eğlence ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacak”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, “Hakkari eğlence ve kültürel ...
2 köy arasındaki husumet barışla son buldu
YEREL HABERLER 2 köy arasındaki husumet barışla son buldu
Kadına şiddet ihbarına giden polislere pastalı sürpriz
YEREL HABERLER Kadına şiddet ihbarına giden polislere pastalı ...
Kestikleri ağaç az daha sonları oluyordu
YEREL HABERLER Kestikleri ağaç az daha sonları oluyordu
Hakkari’de "Kadına Şiddete Hayır" standı açıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de "Kadına Şiddete Hayır" standı açıldı
Güneş paneli ve rüzgar türbininden kendi elektriğini üretiyor
YEREL HABERLER Güneş paneli ve rüzgar türbininden kendi elektriğini ...
Yüksekova’da ‘‘Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi’ açıldı
YEREL HABERLER Yüksekova’da ‘‘Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal ...
“Yüksekova'da Kadın Olmak” projesinin sunumu yapıldı
YEREL HABERLER “Yüksekova'da Kadın Olmak” projesinin sunumu yapıldı
Esendere Belediyesi 500 fidan dikti
YEREL HABERLER Esendere Belediyesi 500 fidan dikti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.