Sanayi sitesindeki barakalar kaldırıldı

Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından sanayi sitesinde çevre kirliliğine neden olan barakalar kaldırıldı.
Bağlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içinde bulunan bazı barakaların çevre kirliliğinde neden olduğu şikayeti üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Burada bulunan 3 adet baraka belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile kaldırılarak çevreye güzel bir görünüm kazandırıldı.
Son yıllarda Hakkari’de çevre görüntüsünü bozan onlarca barakayı kaldıran belediye ekipleri, gelen ihbarları anında değerlendiriyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.