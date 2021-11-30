Yüksekovalı minikler itfaiye erleriyle tanıştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki anaokulu öğrencileri ilk kez itfaiye erleriyle tanışarak, itfaiye araçlarını yakından incelediler.

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan Murat Işık Anaokulunun öğrencileriyle buluştu. İlk kez karşılarında itfaiyecileri gören minik öğrenciler, ekipmanları inceleyerek bilgi aldı.

Miniklere itfaiye araçlarını tanıtan itfaiye erleri, yangınların çoğu zaman dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana geldiğine dikkat çekerek, ateş ve ateş kaynaklarından uzak durmaları uyarısında bulundu.

Minik çocuklar, siren sesi eşliğinde itfaiye aracına binme heyecanını da yaşadı.

İtfaiyecilerle ilk defa tanışan ve itfaiye araçlarını yakından inceleyen minikler, yaşadıkları eğlenceli dakikaların ardından öğretmenleri gözetiminde sınıflarına götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.