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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de 2 ayrı mağarada cephanelik ele geçirildi

İHA

Hakkari'de 2 ayrı mağarada cephanelik ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında iki ayrı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "30 Kasım 2021 günü Şemdinli ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda, 1’inci mağarada; toprağa gömülü vaziyette patlamaya hazır şekilde 1 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı), 5 kilogram Amonyum Nitrat, 3 adet Antitank Roketatar mühimmatı,1 adet roketatar sevk fişeği,2 adet el bombası,2 adet fünye,1 adet altılı pil bloğu, 6 adet pil, 4 adet rulo halinde 400 metre elektrik kablosu ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. 2’nci mağarada 9 adet jelikan bidon içerisinde 4 adet 3 kilogramlık kullanıma hazır EYP düzeneği, 480 kilogram Amonyum Nitrat, 1 adet Antitank mayını, 6 adet Antitank Roketatar mühimmatı, 1 adet Antitank mühimmatı, 2 adet Antipersonel Roketatar mühimmatı, 3 adet savunma tipi el bombası, 3 adet taarruz tipi el bombası, 1 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet Bixi makineli tüfeği yedek namlusu, 6 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, bin 610 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 821 adet Bixi fişeği, 7 şerit boş Bixi mayonu, 1 adet HK33 piyade tüfeği şarjörü, 35 adet HK33 piyade tüfeği fişeği, 6 adet elektrikli fünye, 20 metre infilaklı fitil, 9 adet sevk fişeği, 48 adet büyük pil,17 adet alıcı düzeneği, 9 adet alıcı düzeneği, 6 adet devre kartı, 1 adet lehim teli, 2 adet muhtelif lehim malzemesi, 500 metre kablo, 7 kilogramlık tek sarım bakır kablo, 10 litre mazot, 1 adet dürbün, 10 adet palaska, 20 adet şarjör kılıfı, 1 adet kazma,1 adet manivela demiri, 1 adet hilti kutusu ele geçirilmiş olup, bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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