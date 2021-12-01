Hakkari'de 2 ayrı mağarada cephanelik ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında iki ayrı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "30 Kasım 2021 günü Şemdinli ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda, 1’inci mağarada; toprağa gömülü vaziyette patlamaya hazır şekilde 1 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı), 5 kilogram Amonyum Nitrat, 3 adet Antitank Roketatar mühimmatı,1 adet roketatar sevk fişeği,2 adet el bombası,2 adet fünye,1 adet altılı pil bloğu, 6 adet pil, 4 adet rulo halinde 400 metre elektrik kablosu ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. 2’nci mağarada 9 adet jelikan bidon içerisinde 4 adet 3 kilogramlık kullanıma hazır EYP düzeneği, 480 kilogram Amonyum Nitrat, 1 adet Antitank mayını, 6 adet Antitank Roketatar mühimmatı, 1 adet Antitank mühimmatı, 2 adet Antipersonel Roketatar mühimmatı, 3 adet savunma tipi el bombası, 3 adet taarruz tipi el bombası, 1 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet Bixi makineli tüfeği yedek namlusu, 6 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, bin 610 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 821 adet Bixi fişeği, 7 şerit boş Bixi mayonu, 1 adet HK33 piyade tüfeği şarjörü, 35 adet HK33 piyade tüfeği fişeği, 6 adet elektrikli fünye, 20 metre infilaklı fitil, 9 adet sevk fişeği, 48 adet büyük pil,17 adet alıcı düzeneği, 9 adet alıcı düzeneği, 6 adet devre kartı, 1 adet lehim teli, 2 adet muhtelif lehim malzemesi, 500 metre kablo, 7 kilogramlık tek sarım bakır kablo, 10 litre mazot, 1 adet dürbün, 10 adet palaska, 20 adet şarjör kılıfı, 1 adet kazma,1 adet manivela demiri, 1 adet hilti kutusu ele geçirilmiş olup, bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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