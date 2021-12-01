Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda, yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 2 mağara tespit edildi. Mağaralarda toprağa gömülü amonyum nitrat, patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP), antitank roketatar mühimmatı, el bombası, fünye, pil bloğu, 4 rulo halinde 400 metre elektrik kablosu, antitank mayını, savunma tipi el bombaları, bixi makineli tüfek ve bu silaha ait mühimmat, Kalaşnikof piyade tüfeği ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-12-01 14:56:15
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