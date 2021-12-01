Yüksekova’ya kış mevsiminin ilk karı yağdı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İran sınırında bulunan dağlar, kış mevsiminin ilk karıyla beyaza büründü.

İlçede son günlerde başlayan soğuk hava ve ardından gelen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Esendere beldesindeki dağların yüksek kesimleri beyaza büründü. İlçe genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, Yüksekova’da yağışlar aralıklarla devam ediyor.

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