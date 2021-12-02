–Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, hizmetlerine devam ediyor.

İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi, birçok konuda yaptığı hizmetlerle belde halkının takdirini alıyor. Temiz bir çevre kapsamında çöp konteynerleri aldıklarını ve bunları mahallelere dağıtacaklarını ifade Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, ’’Geldiğimizden beri beldemiz için hiçbir hizmeti eksik etmedik. Çünkü yıllardır beldemiz, hizmetlerden mahrum ve uzaktı. Allah’a şükür bizler her konuda, her alanda devletimizin verdiği desteklerle tüm hizmetleri tek tek yaptık. Daha güzel bir Esendere için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha temiz bir Esendere için, Hakkari Belediyesi’nin bize hibe ettiği konteynerleri teslim aldık. Allah’ın izniyle tüm mahallelerimizde konteynerler olacak. Ben bu anlamda bize desteklerini esirgemeyen Hakkari Valimiz İdris Akbıyık’a beldemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

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