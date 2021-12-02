Yüksekova'da kar yağışı

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Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

İlçede dün akşam etkili olan yağmur sonrası kar yağışı başladı. Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri, bembeyaz olurken, bazı köylere de mevsimin ilk karı düştü. Soğuk havanın etkisindeki ilçede küçükbaşlar, meralarda otlatıldı. Yağışın ilçede devam etmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-12-02 11:53:11



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