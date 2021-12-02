Hakkari’de rüzgar seralara zarar verdi

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Hakkari’nin Çimenli köyü Seyitler Mahallesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, seralara zarar verdi.

Sebze ihtiyacının bir bölümünün karşılandığı Çimenli köyü Seyitler Mahallesinde çıkan şiddetli rüzgar, Enver Eser'e ait seraya zarar verdi. Salatalık ve domates ekili 1,5 dönümlük seranın rüzgarda zarar gördüğünü ifade eden Eser, "Fırtına nedeniyle mahsulün çoğu zarar gördü. Üzerinde kalanları topladıktan sonra sökeceğiz. Serada çocuklarımızla ailece çalışıyoruz. Ailemizin tüm emekleri boşa gitti. Hakkari merkeze gelerek Tarım İl Müdürlüğüne durumu bildirdik. Gelip zarar tespiti yapacaklar" dedi.

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