Yüksekova'da 10 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki kırsal alanda 10 paket halinde 10 kilo 750 gram eroin maddesi ele geçirildi.



Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada; " İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.12.2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi kırsal alanında; 10 paket halinde 10.750 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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