Hakkari Valisi Akbıyık'tan "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" mesajı

Vali Akbıyık, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle bir mesaj yayınladı. "3 Aralık engellilerin topluma kazandırılması, haklarının tam ve eşit ölçüde kullandırılması amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir" diyen Vali Akbıyık, "Toplumumuzda engelli olup olmadığına bakılmaksızın her birey, yasalarla belirlenen temel hak ve hürriyetlerden eşit biçimde yararlanmaktadır. Geleceğe güvenle bakan güçlü ve sosyal bir toplum olmak için engelli vatandaşlarımızın herhangi bir eksiklik hissine kapılmalarına müsaade etmeden, sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayreti ile çalışmaktayız.

Empati kurarak engelleri kaldırmak, engelli vatandaşlarımızın herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizi yakından ilgilendiren sosyal bir sorumluluktur. Bu bilinç ile hareket ederek engellilerimizi anlamaya ve yalnızca bir gün değil her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışmalıyız.

Engelliler toplumumuzun birer parçasıdır, gerekli koşullar sağlandığında çalışma azmi, cesareti ve fedakârlıklarıyla eğitim, bilim, spor, sanat, iş dünyası gibi pek çok alanda üstün başarılara imza atmakta ve herkese örnek olmaktadırlar. Ülkemiz için her türlü özveriden kaçınmayacaklarını her şart ve ortamda bizlere ispatlamışlardır.

Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde engelleri, azimleri ile aşan tüm engelli hemşehrilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün tüm dünya ve ülkemiz adına birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

