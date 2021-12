3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Hakkari'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel öğrencilere yönelik pasta sürprizi yapıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe, Hakkari İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Korkmaz, şube müdürleri Abdullah Abi ve Oktay Kızılkaya, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Özel Eğitim Uygulama Okulundaki etkinliğe katılarak özel eğitim öğrencileriyle pasta kesen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Korkmaz, “Biz sadece 3 Aralık’ta değil, hayatımızın her anında bu engel tanımayan kardeşlerimizle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çok kıymetli çocuklarımızın her türlü sorunlarını çözmek, onlara destek vermek hepimizin boynunun borcu. Biz her zaman engelli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmalı ve onların engellerini kaldırmak için gayret göstermeliyiz" dedi. Etkinlik, öğrencilerin el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünlerini sergiledikleri stantların gezilmesi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.