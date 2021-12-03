Şemdinli’de kış lastiği denetimi

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Hakkari’nin Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği uygulaması konusunda denetim yaptı.

Şemdinli'nin değişik noktalarında uygulama noktası kuran Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüs ve diğer ticari araçları durdurarak kış lastiği denetimi yaparak, sürücülere zorunlu kış lastiği ile ilgili bilgi verdi. Araçları tek tek durdurarak lastiklerini kontrol eden trafik polisleri, kış lastiği takmayan sürücüleri uyardı.

Kentte uygulama ve denetimlerin süreceği belirtildi.

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